Domani, Sabato 1 marzo, alle ore 11.45 presso lo Stadio Degli Ulivi ,la dirigenza del settore giovanile della Fidelis Andria, insieme ad una delegazione della Prima Squadra, donerà 22 divise all’associazione Insieme per l’Africa, impegnata in un’importante missione umanitaria. Una rappresentanza della onlus è infatti in partenza per Dida, nella regione di Zway, dove verrà inaugurata una scuola media interamente finanziata con il contributo dell’associazione.