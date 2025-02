«La famiglia De Mucci desidera esprimere profonda gratitudine nei confronti del Primario dott. Gianluca Masi, dei medici e di tutti gli operatori del reparto di Neurologia dell’ospedale “Bonomo” di Andria, per le cure ricevute dal proprio caro prima che venisse a mancare». E’ purtroppo una storia come tante fatte di un finale non certo positivo ma che nel percorso ha trovato tanta umanità e qualità della cura. Ed è per questo che una famiglia andriese ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine al reparto di Neurologia del “Bonomo” che ha avuto in cura un loro congiunto prima che venisse a mancare.

«Un reparto dove i sorrisi si sprecano e le pacche sulle spalle dei parenti rincuorano – spiegano dalla famiglia De Mucci – Il personale ospedaliero ci ha reso testimoni di un approccio che ha saputo unire l’estrema professionalità a una profonda empatia, a testimonianza di un lavoro che nasce prima di tutto come una missione. A nome di tutta la famiglia De Mucci un sentito grazie a tutto il reparto di neurologia dell’ospedale “Bonomo” di Andria».