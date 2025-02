Questa mattina, il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo FABBROCINI, presso la scuola primaria “San Valentino” di Andria, ha consegnato diversi riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura BAT che si è particolarmente distinto nell’attività di servizio, esprimendo un vivo apprezzamento non solo per il i poliziotti e poliziotte premiate ma, anche, per tutti coloro che quotidianamente svolgono il proprio lavoro al servizio della cittadinanza.

Protagonisti speciali di questa giornata sono stati i bambini frequentatori della scuola primaria, i quali, hanno personalmente letto le motivazioni legate ai premi consegnati, creando un’atmosfera di grande solennità con il loro stato d’animo carico di emozioni.

Il Questore della sesta provincia pugliese, nel ringraziare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisabetta ABRUZZESE, per la disponibilità dimostrata, ha sottolineato come l’importanza di condividere momenti come questo in una scuola primaria sia fondamentale per avvicinare i più piccoli Forze dell’Ordine e alle loro molteplici attività.

Inoltre, renderli partecipi nella lettura delle premiazioni li ha resi consapevoli della missione che ogni giorno la Polizia di Stato svolge per la salvaguardia dei cittadini.

Le motivazioni premiali hanno abbracciato tutta l’attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato, dal contrasto alla criminalità dedita allo spaccio, ai furti ai danni delle categorie più deboli, omicidi, maltrattamenti in famiglia, sino agli atti di eroismo nel salvataggio di persone in difficoltà.

Nell’occasione il Questore ha infine premiato, con un attestato di stima, gli alunni della 3 “A” che hanno attivamente partecipato al progetto condiviso con la Questura, “Storia del Natale a Batilandia”.