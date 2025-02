Dopo il Forbes, nuovo riconoscimento per Andria ed il suo Castel del Monte, inserito nella classifica delle top Small Cities stilata dal portale di prenotazione turistica Holidu. Il celebre maniero federiciano, patrimonio UNESCO, si posiziona al 27° posto tra le 30 località italiane sotto i 5000 abitanti più ricercate online. La notizia conferma il crescente interesse dei turisti per i borghi autentici, ricchi di storia e cultura, lontani dal caos delle grandi città. Un dato significativo è che Castel del Monte ha superato altre rinomate mete pugliesi come le Isole Tremiti (28° posto) e Peschici (29° posto), risultando così l’unico sito della provincia di Barletta-Andria-Trani nella prestigiosa selezione.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Radici Cesare Troia che vede questo risultato come un’ulteriore spinta a migliorare i servizi turistici. «Il lavoro fatto in questi anni sta portando i suoi frutti e questo riconoscimento ci sprona a fare sempre meglio – commenta l’assessore – Siamo consapevoli di una serie di criticità presenti ed è per questo che ci siamo fatti promotori, insieme alla Direzione regionale dei Musei Puglia di una serie di incontri che mirano a migliorare alcuni servizi, convocando al tavolo di concertazione Regione, Provincia, Soprintendenza e Parco Nazionale. La difficoltà di intraprendere azioni concrete consiste nella molteplicità di Enti che afferiscono quel territorio, sottoposti a differenti normative. ma nel contempo il tavolo di concertazione ha considerato alcune nuove progettualità partendo proprio da un piano di Gestione di “Castel del Monte” giacente ma mai analizzato, che fu da me commissionato quale Presidente Vicario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia».

Oltre ai riconoscimenti, sono i numeri a certificare il crescente appeal turistico della città. Dai dati raccolti dall’Agenzia regionale Puglia Promozione, emerge che se nel 2018 gli ARRIVI in città (sono i check-in, misurano misura l’appeal della città di Andria) erano 19.045, al netto del periodo Covid che ha portato ad una flessione inevitabile del dato, nel 2024 gli arrivi sono pari a 24.819, con un incremento costante e continuo dal 2022 al 2024. Ancora meglio il dato delle presenze turistiche in città, ovvero i pernottamenti: 33949 nel 2018 per arrivare a 52.158 nel 2024, anche qui con la flessione legata solo al periodo Covid. «Il trend positivo evidenzia un crescente interesse per Andria e il suo patrimonio storico-artistico, consolidando la città come una meta turistica di primo piano. Con i giusti interventi, il territorio potrebbe continuare ad attrarre sempre più visitatori, contribuendo allo sviluppo economico e turistico dell’intera area», conclude l’assessore.