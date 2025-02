«E’ notizia dei giorni scorsi l’arresto di tre pericolosi individui che si erano resi protagonisti, lo scorso 3 ottobre, di una tentata aggressione e rapina ai danni di una Guardia Campestre di Andria che li aveva sorpresi nelle vicinanze di un tendone in contrada “Rasciatano”, in agro compreso tra Andria e Barletta, nell’intento di depredare un rilevante quantitativo di uva da tavola, poi restituita al legittimo proprietario». E’ quanto si apprende da una nota a firma delle Guardie Campestri di Andria. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri di Andria.

«A supporto delle indagini di polizia giudiziaria condotte in questi mesi dagli stessi Carabinieri – si legge ancora nella nota – anche le immagini rilevate dalle “dash-cam” in dotazione alle vetture del Consorzio di Andria, installate proprio a tutela e salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori, in virtù di un accordo sindacale sottoscritto nel 2023.

In considerazione di ciò, il Presidente del Consorzio, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, ringraziano nella fattispecie in questione i Carabinieri della Bat, oltre naturalmente alla Polizia di Stato, per ogni ordine e grado, per aver sempre fornito, in tutti i frangenti possibili, ogni preziosa forma di sostegno e collaborazione nell’esercizio dell’attività di vigilanza campestre».