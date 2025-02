L’Ugento fa la voce grossa al “Comunale” e batte la Fidelis irriconoscibile almeno nel primo tempo. Occasione sciupata per la squadra di Scaringella che nel finale di gara forse osa troppo e sguarnisce la sua squadra consentendo anche di trovare il tris ai padroni di casa. Inutile il gol di Da Silva nel finale di prima frazione. Resta senza mezze misure l’Andria che perde ancora fuori casa dove il ruollino di marcia resta nettamente inferiore a quello del “Degli Ulivi”. Il tecnico andriese non ha a disposizione Derosa per squalifica mentre Cancelli fermo per infortunio. Verna e Risolo a centrocampo con una difesa a tre e Ferrara ripescato dopo due mesi di assenza a causa di una operazione. Fantacci nuovamente titolare al fianco di Kragl e Da Silva. Dall’altro lato c’è il tandem Signorile-Rossi in avanti con un ispiratissimo Sanchez alle spalle per Oliva.

Da Silva illude con il primo tiro del match troppo centrale per Illipronti, ma poi è shock Fidelis che in quattro minuti dal 20’ al 24’ subisce in modo devastante l’Ugento. Prima il calcio di punizione di Sanchez da posizione defilata che beffa Esposito non impeccabile nella circostanza, settimo gol stagionale per il trequartista spagnolo. Poi è Rossi a liberarsi bene in area dopo una lunga azione di contropiede ed in questo caso è decisivo Esposito in corner, poi i quattro minuti di follia andriese si chiudono con il raddoppio di casa sul calcio d’angolo sempre di Sanchez è questa volta Lezzi ad anticipare Ferrara ed a battere ancora l’estremo difensore ospite. Doppio vantaggio e Fidelis che ci mette un po’ a riorganizzarsi anzi Lezzi prima va ad un passo dal tris Lezzi con un pallone in area che il difensore tocca ma Esposito risponde in corner. Poi c’è anche la traversa colpita da Signorile con un tiro dal limite, nel mentre doppio campio per Scaringella che manda in campo Likaxhiu e Jallow al posto di Verna e Ferrara in difficoltà. Nel finale di tempo ci provano gli ospiti con Da Silva che con il sinistro ci prova, attento Illipronti. Poi in pieno recupero e sul primo calcio d’angolo del match per la Fidelis arriva il gol che accorcia le distanze. Il tocco di Kragl con Da Silva che di testa trova il gol.

Secondo tempo completamente diverso dal primo e Rossi prova subito da posizione defilata con un tiro che finisce all’esterno della rete. Ci prova dall’altro lato Cipolletta con un colpo di testa da buona posizione, palla che però finisce centrale dopo un calcio di punizione di Kragl. Pressione Fidelis con Da Silva che tutto solo su cross di Imputato mette di testa la palla sul fondo da ottima posizione. Ci prova ancora la squadra biancazzurra con la clamorosa azione orchestrata da Da Silva con un cross in area che Jallow da due passi calcia alle stelle. Continua ad inserire attaccanti Scaringella ma è prima Jallow a calciare in area palla debole con Illipronti attento. Poi è Da Silva a mettere a sedere due difensori ma il tocco finale davanti ad Illipronti è debole, poi Kragl viene toccato da Martinez, tante proteste ma tutto regolare per il direttore di gara. Anche Tedesco e Sylla in campo troppo sbilanciata la squadra e Medina, da poco entrato, segna il tris con un tocco in area in anticipo su Esposito. Primo gol per lui in campionato. Ma subito c’è la replica andriese con Bedini che sfiora l’autorete dopo un cross di Jallow, palla alta sulla traversa. Cartellino rosso diretto allo scadere per Sanchez per fallo su Fantacci. Poi è Tedesco ad avere l’occasione per accorciare con un colpo di testa che finisce però tra le braccia di Illipronti. E’ la parola fine sul match. Brutta sconfitta per la Fidelis che perde il treno delle prime e resta in terza piazza assieme al Martina. Domenica sfida casalinga contro il Manfredonia.