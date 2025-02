A partire da febbraio 2025 e per il secondo anno consecutivo, presso l’I.C. “Don Bosco-Manzoni” di Andria, ha preso avvio il progetto “Racchette in Classe” che vede coinvolti tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria guidati dagli istruttori del Circolo Tennis di Andria. Il percorso nasce dalla partnership tra due Federazioni sportive di racchetta quali la FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo) e la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), e dalla collaborazione, per la distribuzione di materiale tecnico, con “JOY OF MOVING”. Tale progetto ha lo scopo di concorrere a potenziare le iniziative, in ambito scolastico, riferite alla pratica delle attività motorie, pre-sportive e sportive, quale parte integrante del progetto educativo volto a garantire il successo formativo dell’alunno. L’intento è quello di offrire l’opportunità all’alunno della scuola primaria di sperimentare gli importanti aspetti formativi connessi alla moderna didattica dello sport di situazione: multilateralità, multidisciplinarietà, sistematicità, progressività, adattamento, individualizzazione, specificità, disponibilità e capacità decisionale. Attraverso questo percorso gli alunni si stanno approcciando in particolare al mini-tennis, ma anche al mini-padel e al mini-tennistavolo, discipline sportive che si fondano sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, affettive, emotive e relazionali. L’attività sportiva attivata è intesa anche come valido strumento per prevenire e rimuovere i disagi e le patologie della condizione giovanile. Ottimo risulta essere il riscontro al progetto da parte di alunne, alunni e famiglie, a conferma del fatto che la proposta è risultata vincente sotto tutti gli aspetti.