Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è prorogato al 27 febbraio 2025, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del nuovo Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Si ricorda che i progetti attivati dal Comune di Andria sono “In Reading 2024”, “Monitor 2024” e “Up 2024” con n. 6 posti disponibili per ciascun progetto.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande possono essere caricate sulla piattaforma online esclusivamente attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile Universale del Comune di Andria all’indirizzo mail [email protected] o al numero telefonico 0883/290205, oppure scrivere direttamente ai giovani Operatori Volontari attualmente in servizio alla mail [email protected].