«Abbiamo provveduto allo spostamento della fermata di qualche metro più avanti per avere a disposizione un’area più ampia per le manovre dei grossi autobus a lunga percorrenza (Marino, Flixbus). Un’area anche meno congestionata dal traffico dei veicoli che devono immettersi su via Barletta, con più parcheggio disponibile per chi va ad accompagnare e a prendere i passeggeri, e più sicura per i momenti di discesa e salita dagli autobus». Lo ha scritto in una nota l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Una scelta di buon senso che ci permetterà prossimamente anche di rivalutare piazza Graziella Mansi che si presta naturalmente ad essere uno spazio comodo per l’attesa di arrivi e partenze. Insomma, tanti buoni motivi per rendere tutto più pratico, con limitati sforzi organizzativi ed economici».