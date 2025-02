«L’attività sportiva per i minori compresi tra i 6 e i 18 anni rappresenta un sostegno fondamentale per la crescita sana, garantendo indubbi vantaggi fisici, mentali e sociali. Per questo motivo, ho sottoscritto una proposta di legge che prevede lo stanziamento 400mila euro per l’erogazione di voucher destinati alle famiglie con fasce di reddito medio basse al fine di garantire ai propri figli la possibilità di praticare costantemente sport che altrimenti gli sarebbe preclusa». Così il consigliere del Partito Democratico Filippo Caracciolo al termine della seduta congiunta delle commissioni II e III che ha approvato all’unanimità la proposta.

«La proposta di legge approvata – afferma Caracciolo – che sua mia iniziativa dovrebbe essere portata direttamente al voto del consiglio, con l’apposizione di cinque firme, subito dopo il passaggio in I commissione, va ad attuare concretamente il diritto allo sport per tutti. Si promuovono, infatti, misure di agevolazione che permetterebbero alle famiglie con reddito medio-basso di sostenere le spese utili a far partecipare i propri figli a corsi, attività e campionati organizzati da associazioni, società sportive dilettantistiche o gruppi sportivi delle forze dell’ordine, delle forze armate, dei vigili del fuoco e della polizia municipale che siano affiliati a federazioni o enti che abbiano riconoscimento di Coni o Cip.

I soggetti che potranno beneficiare del finanziamento – prosegue il consigliere regionale – sono i minori compresi tra i 6 e i 18 anni residenti in Puglia, appartenenti a nucleo familiare con massimo tre figli con ISEE non superiore a 17mila euro e a nucleo familiare con quattro o più figili con ISEE non superiore a 28mila euro. I voucher saranno assegnati tramite avviso pubblico che sarà pubblicato dopo l’approvazione del provvedimento, l’importo per ogni beneficiario sarà di massimo 400 euro”.

Questo provvedimento – conclude Caracciolo – rappresenta un gesto di civiltà e vicinanza alle famiglie che non possono garantire ai propri figli un’attività fondamentale per una crescita sana dal punto di vista fisico, ma anche sociale e mentale».