«Abbiamo sottoscritto la proposta del consigliere Di Gregorio per istituire i voucher per le attività sportive dei minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, destinati ai nuclei familiari a basso reddito, perché riteniamo che praticare uno sport sia fondamentale per la crescita psicofisica dei ragazzi». Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, che ha sottoscritto la pdl insieme al collega Marco Galante.

«Praticare uno sport – continua Di Bari – aiuta a prevenire patologie importanti e a stare insieme in maniera sana, veicolando anche un messaggio importante contro il bullismo. Aver approvato la norma in commissione oggi e decidere di calendarizzarla nella prossima seduta utile del Consiglio è un messaggio importante anche perché siamo nella settimana contro il bullismo, in cui ci sono iniziative in tutta Italia. Auspichiamo ora che venga convocato al più presto il prossimo consiglio e che non cada per mancanza del numero legale per questioni interne alla maggioranza, con il rischio di vanificare quanto fatto di buono oggi.

Questa proposta ha avuto il voto unanime in commissione e siamo certi lo avrà anche in aula, l’impegno trasversale da parte di tutti i consiglieri deve essere quello di implementare la dotazione finanziaria, ora di 400mila euro, per poter permettere a sempre più famiglie di accedere alla misura e garantire a tutti i ragazzi le stesse possibilità di accesso all’attività sportiva».