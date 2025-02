La colpa è degli automobilisti che scelgono di prendere la loro auto e percorrere le strade. Tra un po’ sarà solo l’ironia a salvaguardare chi si mette alla guida sulle strade nel territorio della sesta provincia pugliese. Arterie stradali su cui la manutenzione, tranne che in alcune rarissime occasioni, manca del tutto. Uno dei casi emblematici è la Strada Provinciale 13 quella che collega Andria e Bisceglie. Una strada particolarmente frequentata sia perché connette due grandi città ed un hinterland fatto di campi e cave, sia perché attraverso questa strada si arriva sulla Strada Statale 16 che è l’interconnessione poi con il capoluogo pugliese.

Una via, questa, che a cavallo tra il 2017 ed il 2018 è stata interessata da lavori di ammodernamento almeno per un tratto di poco inferiore ai 3 chilometri e cioè quello più vicino all’abitato di Andria. Ma oltre questo tratto la situazione è davvero drammatica per un asfalto totalmente ammalorato, continui rattoppi con piccolissimi interventi, ad ogni pioggia nuove buche da scansare, strisce e segnaletica orizzontale e verticale praticamente invisibile.

Storia di una strada sul cui tragitto sono stati tantissimi gli incidenti anche mortali e che per la sua pericolosità, già a luglio del 2007, la provincia di Bari allora responsabile dell’infrastruttura poi passata alla provincia BAT, lo verificava nella delibera con la quale si stanziavano dei fondi, pari a 3 milioni di euro, per i lavori di ammodernamento dell’arteria stradale: in quel documento la provincia scriveva che i lavori saranno eseguiti nell’ottica della “correzione piano-altimetrica della strada, particolarmente degradata e deformata da non garantire sufficienti condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione”.

Da allora però poco o nulla è cambiato, se non un piccolo tratto sistemato come detto. Ed il vero problema è che all’orizzonte non sembrano esserci altri progetti specifici di intervento sull’arteria stradale su cui possiamo dire ironicamente che la colpa è degli automobilisti che scelgono di attraversarla.