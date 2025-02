«7 febbraio 1925 – 7 febbraio 2025: 100 anni tondi tondi per Antonia Regano, una nonnina la cui storia di vita è davvero bella. In tantissimi l’abbiamo festeggiata, grazie alla sua numerosa famiglia a cui è tanto legata. La sua vita intensa e la sua forte fede le hanno fatto grandi doni, che lei ha ricambiato con dovere e umiltà. Bellissima nonna Antonia, auguri di cuore!».

La Sindaca Giovanna Bruno ieri ha festeggiato la prima centenaria del 2025, la signora Antonia Regano. Ha perso la mamma all’età di 13 anni e questo l’ha molto segnata. A 15 anni s’innamora di Francesco, per lei Ciccillo, di tre anni più grande e con lui fa la “fuitina”. Si sposeranno tre anni dopo: Antonia ha soli 16 anni e da questo matrimonio nasceranno tre splendidi figli: Giovanna, Luigi ed Elisabetta. La famiglia di Antonia vive a san Giovanni Rotondo, dove lei conosce Padre Pio che le dà forza e speranza quando suo marito si arruola in guerra nel 1941 e per 4 anni di lui non si hanno più tracce.

Padre Pio aveva ragione: Ciccillo torna, la famiglia si ricongiunge e lei lavora incessantemente, trasmettendo ai suoi cari il senso del dovere e dell’unità. E fu proprio grazie al consiglio di Padre Pio che, con la sua famiglia, ritorna ad Andria dove con il marito intraprendono l’attività di vendita di mobili di antiquariato. È stata una donna forte, con grande personalità sin dai primi anni di vita. È sempre stata una donna testarda e indipendente. Ha viaggiato tanto, anche da sola, definendo e -quindi- trasmettendo alle sue figlie e alle sue nipoti, i valori della indipendenza e della autonomia. Auguri nonna Antonia!