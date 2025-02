L’11 febbraio, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà la XXXIII Giornata Mondiale del Malato. Un appuntamento spirituale di profonda intensità che invita tutti i fedeli a rivolgere il pensiero e la preghiera a coloro che vivono l’esperienza della sofferenza fisica e spirituale.

«La speranza non delude» (Rm 5,5) e ci rende forti nella tribolazione È il tema del messaggio di Papa Francesco per la XXXIII Giornata Mondiale del Malato. Il tema scelto per la Giornata Mondiale del Malato richiama l’importanza della cura e dell’attenzione verso i sofferenti, nel nome del Vangelo. Papa Francesco, nel suo messaggio per questa occasione, ricorda che: “La malattia fa parte della nostra esperienza umana, ma non deve mai essere vissuta in solitudine. Cristo ci accompagna in ogni prova, trasformando il dolore in un luogo di grazia e redenzione”.

Quest’anno, la Giornata del Malato, coincide con il Giubileo 2025, sarà vissuta a livello diocesano nella Chiesa Cattedrale di Andria, nelle giornate dell’11 e del 12 febbraio 2025, celebrando anche il Giubileo degli Ammalati e del mondo della sanità.

La giornata è l’occasione per esprimere la condivisione della comunità ecclesiale alle persone che soffrono grazie alla testimonianza spirituale e vicinanza dei cappellani, diaconi, ministri straordinari della comunione, operatori pastorali della salute, dei volontari e delle associazioni. Tramite loro è l’intera comunità che è accanto, cura e conforta.

Gli appuntamenti:

11-12 febbraio 2025

Martedì 11 febbraio 2025 -Chiesa Cattedrale.

ore 18:30 Accoglienza della Statua di Nostra Signora di Lourdes.

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria e a seguire, momento aux-flambeaux e preghiera Giornata del Malato. (diretta TV su Tele Dehon canale 19).

Mercoledì 12 febbraio 2025 -Chiesa Cattedrale.

ore 19:00 Incontro-Testimonianza con il Prof. Giovanni Migliore, Presidente della FIASO e Direttore Generale dell’ARESS e l’attore, regista e drammaturgo, Michele Sinisi. Accompagnerà il momento di ascolto l’Ensemble dell’Accademia Federiciana.