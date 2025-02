Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica fa sapere che è stata pubblicata in Albo Pretorio l’Ordinanza Dirigenziale n. 38 del 31/01/2025 relativa alla chiusura al traffico veicolare del tratto di Via Martiri di Cefalonia i Sabato (ore 18-21), le Domeniche ed i Festivi dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 18 alle 21.

Un provvedimento resosi necessario a seguito dell’apertura della nuova rotatoria di Viale Gramsci/Via Martiri di Cefalonia: da qualche settimana infatti si sono registrati dei disagi in ragione dell’elevato numero di veicoli diretti obbligatoriamente su Viale Istria in aggiunta a quelli provenienti da Viale V. Giulia, sull’intersezione di Via Martiri di Cefalonia/Viale V. Giulia/Corso Cavour (quest’ultima via chiusa al traffico veicolare a seguito dell’ordinanza n. 183 del 14/05/2021 che ha istituito il divieto di transito veicolare su Corso Cavour tratto da Viale Venezia Giulia a Viale Roma i sabato dalle 18 alle 21 e le domeniche e festivi dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 21:00).

Per questo l’Assessore alla mobilità, dott. Pasquale Colasuonno, al fine di eliminare tali disagi, ha dato indirizzo affinché si provveda ad estendere il divieto di cui sopra anche su Via Martiri di Cefalonia, avendo disponibili percorsi alternativi su Via Vaccina e sulla nuova strada di collegamento tra la rotatoria di Viale Gramsci e la nuova rotatoria in corrispondenza di Via XXIV Maggio/Via Isonzo/ Via Milite Ignoto/Via B. Buozzi, mentre per l’accesso dei mezzi di soccorso all’Ospedale è garantita la percorrenza sulla corsia riservata di Via XXIV Maggio.