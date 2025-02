Torna mercoledì 5 febbraio alle ore 19,30 l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo Borgo Montegrosso, il centro storico, il quartiere San Valentino ed il Quartiere Fratta, San Giuseppe Artigiano e Madonna Della Grazia, si torna questa volta nel cuore della città, in particolare zona Sant’Agostino, che tra gli altri servizi ospita la Biblioteca Comunale ed il Centro per i servizi alle famiglie.

L’incontro si terrà presso l’Oratorio “Beato Pier Giorgio Frassati”, in collaborazione con il parroco don Vito Gaudioso.

L’occasione sarà utile per l’intera comunità per dibattere con la Giunta sui temi legati al centro storico ed alle profonde trasformazioni e numerosi interventi fatti in questa direzione durante questi anni di amministrazione. Di tutte le problematiche, i disagi e le necessità che il quartiere ed i suoi residenti vivono, insieme a tutti quelli del centro storico, si parlerà nell’incontro in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 19.30 presso l’Oratorio “Beato Pier Giorgio Frassati” in Via A. Diaz 5.

La Giunta in Quartiere è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.

Chiunque voglia promuovere una Giunta di quartiere, come associazioni, parrocchie, realtà territoriali, comitati ecc… ma anche per suggerimenti, proposte, iniziative o segnalazioni può farlo scrivendo a questo indirizzo di posta: [email protected]