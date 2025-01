Forza Italia e Movimento Pugliese chiedono al Presidente del Consiglio, Giovanni Vurchio, una convocazione urgente monotematica della Conferenza dei Capigruppo, sulla questione del dimensionamento scolastico. La nota:

«Dopo il diritto allo studio compromesso nelle scuole primarie e secondarie per impianti di riscaldamento non manutenuti negli ultimi anni e perciò non funzionanti, la comunità scolastica non trova pace con l’annosa questione relativa al “pasticcio” del dimensionamento scolastico.

In seguito al piano di dimensionamento dello scorso anno, infatti, che aveva visto la istituzione di 9 istituti comprensivi e la nascita di una nuova scuola media che avrebbe formato un’unica classe composta da soli 13 alunni – piano prima bocciato, poi “misteriosamente” approvato dalla Regione – il problema quest’anno ritorna con una toppa che è peggio del buco.

A peggiorare la situazione è lo scorporo della scuola dell’infanzia Carella dall’istituto Comprensivo Verdi-Cafaro per annetterla al neo istituto comprensivo Cotugno. La conseguenza è l’incomprensibile decimazione delle sezioni per l’infanzia alla Verdi-Cafaro e l’inutile e sproporzionato incremento della Cotugno la cui sopravvivenza, a prescindere dai numeri, è comunque assicurata dalla legge.

Lo scandalo nello scandalo è che a decidere questo non è il Comune, organo competente e deputato ad accogliere le istanze della comunità scolastica, bensì prima la Provincia con Deliberazione del Presidente n. 57 del 6 novembre 2024 e poi la Regione con Delibera Regionale n. 1891 del 30 dicembre 2024, che prende atto della inerzia comunale.

Perchè il Comune ha deciso di non decidere, nonostante la Riunione dell’ottobre 2024 con le istituzioni scolastiche, ma sostanzialmente senza una decisione sul punto, rinviandolo (a quando??), e lasciando (o indirizzando) la Regione verso una soluzione dannosa per Andria. Ancora una volta, sul tema rimasto in sospeso già con il precedente dimensionamento dello scorso anno, si gioca sulla pelle di una comunità scolastica.

L’Amministrazione Bruno, assente anche all’incontro programmato per il pomeriggio del 28 gennaio presso la Verdi, fa come Ponzio Pilato e si lava le mani, scaricando su altre istituzioni i problemi di una maggioranza che non riesce più a tenere insieme.

Forza Italia e Movimento Pugliese, vicini alle istanze della cittadinanza e della comunità scolastica HANNO CHIESTO formalmente la convocazione della conferenza dei capigruppo consiliari per discutere sulla questione sopra esposta».