Succede tutto nella ripresa ma a spuntarla nel recupero della 19^ giornata è il Brindisi che batte la Fidelis all’ultimo respiro dopo una gara giocata su di un campo difficile ma con grande intensità da entrambe le squadre. Da rivedere la formazione di Scaringella formato trasferta. Una schiacciasassi in casa ma al secondo stop consecutivo lontano dalle mura amiche. Ma andiamo con ordine. L’ex Ragno sceglie qualche novità di formazione rispetto alla gara persa ad Acerra ma conferma naturalmente il tandem Rajkovic-Citro in avanti. Dall’altro lato si torna alla difesa a 3 con Scaringella a mandare in campo subito Balba all’esordio per Fantacci non al meglio.

Primo squillo della Fidelis con Verna che calcia dal limite con il pallone in uscita, palla sul fondo di poco. Poi tegola per il Brindisi che perde al 12’ il portiere Milan a causa di uno scontro di gioco dopo un contatto con Da Silva. In campo ci va Mataloni. La squadra di casa però ha subito una buona occasione con Rajkovic tutto solo in area sugli sviluppi di un corner, palla alta. Ci prova ancora Verna dopo un tocco centrale di Da Silva, palla larga. Gara spezzettata ma alla mezz’ora ci pensa Kragl a calciare da lontano, palla che quasi non diventa buona per Cancelli. Poi si fa male anche Esposito il portiere della Fidelis per un caso più unico che raro: due portieri out e Summa, classe 2006, all’esordio assoluto con la maglia biancazzurra. La gara però si accende nel finale. Citro si libera di Maddaloni ma il suo tiro viene deviato in corner dal ritorno del difensore. Dall’altro lato due occasionassime: prima Da Silva si libera da sinistra con una gran giocata ed il tiro finale salvato da Mataloni. Stesso estremo difensore decisivo anche nel primo minuto di recupero quando Kragl inventa e Balba tutto solo prova un lob che Mataloni salva ancora.

Ma pronti via nella ripresa ecco il gol dei padroni di casa. E’ Ledesma ad inventare un tiro dal limite su cui Summa non può far nulla. Palla sotto l’incrocio e secondo gol stagionale per il centrocampista ex Gravina. Replica immediata con Da Silva ed una conclusione alta dal limite ma è Bonnin ad avere l’occasione giusta con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che Mataloni salva ancora in corner. Dall’altro lato è Nikolli a sfiorare il bis con un colpo di testa sottomisura che finisce però alto. Poi triplo cambio per Scaringella ed in campo ci vanno Sylla, Jallow e Ercoli. Ancora Bonnin ci prova dal limite, palla centrale facile per Mataloni. Poi proteste della Fidelis per un colpo al pallone in area con un braccio di Fustar dopo un pallone colpito da Da Silva. Tutto regolare per il direttore di gara anche se la squadra ospite, sul proseguo dell’azione pareggia: cross profondo da sinistra e Sylla di testa fa 1 a 1 al suo primo gol con la Fidelis. La squadra andriese è però piuttosto sbilanciata ed allora il Brindisi ha due buone occasioni per raddoppiare: prima è Jansen da due passi a calciare alto, poi è invece Ercoli a salvare su Rajkovic lanciato in area da Citro. Nel finale succede poi di tutto. Jallow prende il secondo giallo per aver fermato con le cattive Rajkovic e lascia la sua squadra in dieci. Al quinto minuto di recupero, allora, arriva il gol della vittoria di casa: azione di rimessa e Fidelis incredibilmente sbilanciata con Citro lasciato libero di colpire sull’uscita non puntuale di Summa. E’ 2 a 1 finale e campo di Brindisi che si conferma stregato per i colori della Fidelis. Ora la vetta resta a meno uno ma domenica sarà nuovamente tempo di campo con la trasferta contro la Virtus Francavilla.