Dalla partecipazione e dagli interventi è emerso con forza un punto cruciale: la mancanza di ascolto e la mancanza di un confronto vero, con la politica locale. Bisogna rimediare perché non ascoltare i cittadini è un grosso limite che non permette nessuna forma di sviluppo. Questo evento non deve essere un punto di arrivo, ma l’inizio di un impegno concreto per costruire insieme una città più vivibile, dove abitare il centro storico non sia più un problema, ma una scelta sostenibile e di valore».