Anche quest’anno, l’AVIS Comunale di Andria rinnova il suo impegno verso la comunità ed i giovani, presentando il suo progetto “SCUola di Dono – seconda edizione”, inserito nel bando nazionale per il Servizio Civile Universale 2025/2026. Rappresenta una opportunità unica per i giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, che vogliono vivere un’esperienza formativa, di crescita personale, impegno sociale e valore per la comunità, partecipando ad un complesso di attività che promuovono la cultura della solidarietà finalizzata alla donazione di sangue.

Perché scegliere di svolgere il Servizio Civile Universale con AVIS Andria?

Per l’impatto sociale che provoca : i volontari saranno quotidianamente coinvolti in iniziative concrete di sensibilizzazione e di organizzazione delle attività finalizzate alla diffusione della cultura della donazione, divulgando la necessità e l’importanza della donazione del sangue e dei suoi componenti, partecipando in maniera concreta al conseguimento dell’obiettivo di autosufficienza ematica per l’ospedale cittadino.

Per la crescita personale che ne consegue : attraverso percorsi formativi e le attività pratiche, potranno sviluppare competenze utili nel mondo del lavoro, come la comunicazione, la gestione dei progetti e il lavoro in team.

Per assumere un impegno che fa la differenza : il tempo, le energie profuse ed i risultati conseguiti avranno un impatto concreto sulla vita di tante persone in difficoltà di salute, migliorandone la qualità della vita, senza contare le ricadute per i servizi offerti ai donatori.

Cosa altro offre il Servizio Civile Universale ?

Per i dodici mesi di servizio, è previsto un rimborso spese mensile pari a €. 507,30 a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale. Inoltre, la legge prevede una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per i volontari che concludono il servizio con profitto.

È possibile inviare la propria candidatura fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 e la procedura è semplice: basta accedere al sito ufficiale del Servizio Civile Universale e seguire le istruzioni per inviare la domanda. Il codice del progetto è PTCSU0007224010427NXTX, il codice della sede di Avis Andria è 147389.