Ora c’è la certezza. Brindisi-Fidelis Andria, partita che domenica scorsa non si è giocata a causa della pioggia battente e del vento che hanno fatto irruzione sul Franco Fanuzzi, sarà giocata mercoledì 22 gennaio. Una data individuata dai club per tornare in campo quanto prima ed evitare quello spiacevole asterisco in classifica alla voce “partite da recuperare”. Risultato? Alle porte per la squadra di Giuseppe Scaringella ci sono 14 giorni molto intensi, che di certo non decideranno gli esiti del campionato ma altrettanto sicuramente avranno l’effetto di offrire indicazioni rilevanti sulle possibilità di restare ai piani altissimi del girone H di Serie D. Quattro partite in due settimane, tutte dal coefficiente di difficoltà elevato seppure per ragioni differenti.

Il tasto start sarà premuto domenica 19 gennaio alle 15, quando al Degli Ulivi arriverà il Matera. La squadra allenata da Alfio Torrisi non ha impattato al meglio con il 2025 (sconfitta a Francavilla in Sinni, pareggio casalingo con il Nardò) ma che resta avversario assai temibile: 32 punti, di cui 21 ottenuti fuori casa, e sesto posto a -1 dalla Virtus Francavilla. Tre giorni dopo sarà tempo di andare a Brindisi, in un impegno che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social e che – come già stabilito per domenica scorsa – non prevederà a presenza di tifosi andriesi nel settore Ospiti. La certezza è che a quell’appuntamento la squadra di Nicola Ragno arriverà da ultima in classifica, complice il -14 che ne ha condizionato il rendimento, e a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Elementi che lo rendono un avversario senza dubbio tosto. Domenica 26 gennaio altra trasferta, sempre in diretta su Telesveva: Virtus Francavilla-Fidelis Andria. Si torna a incrociare l’avversario che nel girone di andata diede il via alla fine dell’era Danucci, complice il ko casalingo per 1-0 del 29 settembre. Un girone dopo, la Fidelis precede di quattro punti e con una partita in meno Pinto e compagni. Il mini-tour de force di Da Silva e compagni si chiuderà domenica 2 febbraio al Degli Ulivi, quando sarà tempo di ricevere la Nocerina, oggi staccata di un punto e in seconda piazza a quota 38 alla pari con il Martina. Quattro incroci ravvicinati, 12 punti a disposizione e una certezza: facendo bottino pieno, la Fidelis si ritroverebbe al comando del campionato, da domenica scorsa in solitaria nelle mani del Casarano.