Sul tema del nuovo ospedale di Andria è cronaca che l’aggiornamento periodico in I Commissione Regionale, convocata per i lunedì 13 gennaio scorso, è stato rinviato al 10 febbraio prossimo.

In merito al nuovo ospedale, tuttavia, la sindaca Giovanna Bruno ha colto l’occasione per informare che già lo scorso 19 novembre aveva sottoposto ulteriormente alla Regione il tema della viabilità e dell’accessibilità al nuovo presidio. I successivi fondi legati all’FSC, oggetto di sottoscrizione del relativo accordo tra il governatore Emiliano e l’allora ministro Fitto, hanno previsto 6 milioni di euro per la viabilità del nuovo ospedale e la sindaca ha formalmente chiesto e ottenuto dalla Regione che sia proprio il Comune ad occuparsene, divenendo stazione appaltante e monitorando tutte le trasformazioni di viabilità legate all’intera area che ospiterà il nuovo ospedale, unitamente alla tangenziale comunale che in qualche modo è interessata a questa trasformazione.

«Trattasi di scelta sicuramente gravosa per l’Ente dal punto di vista operativo e molto impegnativa – sottolinea la prima cittadina – ma di certo un forte segnale di attenzione nei confronti della comunità tutta su una tematica tanto sensibile quale la viabilità, principale e di servizio, annessa al nuovo nosocomio di II livello, di 400 posti letto. Ringrazio la Regione che ha accolto la mia richiesta, per la quale siamo già al lavoro con gli uffici per il cronoprogramma e per tutti gli adempimenti previsti».