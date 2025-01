Ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, davanti al Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Andria, Suor Maria Gladis Franco Cardenas, della Congregazione delle Betlemite, Figlie del Sacro Cuore di Gesù, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana. Nata in Finlandia ma residente in Italia da più di 30 anni, a Suor Gladis nel dicembre scorso è stata concessa la cittadinanza italiana con Decreto della Presidenza della Repubblica.

«E’ una nuova cittadina italiana – ha detto il sindaco Bruno – che ha scelto di esserlo dopo che è arrivata in Italia trent’anni fa. Ha prestato servizio presso l’Istituto delle suore Betlemite di Andria per 14 anni; poi ha avuto altre destinazioni ed è ritornata qui da poco quale superiora. Oggi insieme alle sue consorelle ha deciso di prestare giuramento e di essere cittadina italiana e per me è un onore ed un orgoglio, ancor più perché inserita nella comunità andriese. A lei un caloroso benvenuto!».