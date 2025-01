A distanza di soli quattro giorni, si è riproposto nuovamente il caso di un cassonetto della ditta Cannone, che è stato dato alle fiamme. Identico caso avvenne venerdì 3 gennaio, intorno alle ore 20.

Questo volta, sul posto, sono intervenuti alcuni residenti spaventati per le alte fiamme e per la puzza che sprigionava l’incendio, dalla combustione del materiale presente nel cassonetto. Dopo poco sono quindi anche giunti dipendenti della ditta che svolge questa attività in molte città della provincia e del territorio nazionale, mentre un odore acre di bruciato si spandeva per tutto il popoloso quartiere cittadino.

Il cassonetto è andato distrutto. In questo caso la natura dell’incendio è di chiara origine dolosa. Della vicenda è stata messa a corrente la Sindaca Bruno ed il Comando della Polizia Locale da parte della società Cannone s.r.l.

Ricordiamo che nella stessa strada, numerose volte è stato segnalato dai residenti, l’abbandono di rifiuti di vario genere, come anche suppellettili e masserizie varie.