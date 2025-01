Lo avrebbero atteso nei pressi della sua abitazione prima di costringerlo a seguirli ed a consegnargli l’incasso della sua attività commerciale che avrebbe dovuto depositare in banca. Torna la paura ad Andria dopo l’episodio che questa mattina ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di circa 50 anni titolare di una agenzia per scommesse della centralissima Piazza Marconi. L’uomo, avvicinato dai malviventi, almeno tre ed a volto coperto secondo una prima ricostruzione, è stato poi costretto a seguirli a bordo della loro auto dopo esser stato incappucciato ed a consegnare l’incasso prima di esser rilasciato poco dopo in una zona di campagna alla periferia della città di Andria. Il bottino potrebbe essere di diverse migliaia di euro, circa 10mila euro, ma resta il massimo riserbo sulla vicenda da parte delle forze dell’ordine poi intervenute ed in particolare degli uomini della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. L’imprenditore non è stato ferito ma in forte stato di shock.

I sequestri lampo a scopo di estorsione sono purtroppo stati al centro delle attenzioni numerose volte delle forze di polizia sul territorio andriese e più in generale nel nord barese. Proprio a novembre scorso sono arrivate delle importanti condanne per un gruppo formato da andriesi e barlettani per il tentativo di rapimento di un imprenditore ma il tema sequestri lampo nella BAT è stato più volte sollevato anche dalla Direzione Investigativa Antimafia nelle consuete relazioni semestrali al Parlamento e che analizzano la situazione della criminalità sui territori. Anche il Procuratore di Trani Renato Nitti ha messo nero su bianco l’allerta per questo fenomeno poco prima della visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella sesta provincia pugliese. Un fenomeno la cui recrudescenza potrebbe preoccupare parecchio in attesa comunque delle indagini della Questura BAT.