L’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere partite e tornei. Lo recita un vecchio adagio del calcio, lo sa bene Giuseppe Scaringella. La sua Fidelis Andria continua a tenere le mani e i piedi sulla vetta del girone H di Serie D anche in modalità “corto muso”. Dopo l’1-0 casalingo di fine 2024 sulla Palmese, il 2025 si è aperto con un successo con lo stesso punteggio sul Fasano. Dopo Da Silva, ecco la zampata di Jallow. Per un risultato blindato dalle parate del portiere Manuel Esposito.

Due highlights su tutti nella partita del portiere 2005 ex Campobasso. L’uscita ad alettoni larghi per sbarrare la via della porta a Losavio e la doppia risposta su Battista e la deviazione del fuoco amico di Derosa in pieno recupero.

Sono solo 11 i gol al passivo in campionato per la Fidelis Andria. Nessuno ha subíto meno. In sole due occasioni la porta di Esposito ha preso più di un gol – tre con la Nocerina, due a Martina Franca – al Degli Ulivi l’ultima squadra a far gol è stata l’Ischia il 10 novembre e i clean sheet sono già 10 su 18 partite. Uno di questi risale al match di andata con il Brindisi, avversario che la Fidelis sfiderà a domicilio domenica prossima al Fanuzzi, partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social. E alla classifica dell’imbattibilità Esposito guarda eccome…