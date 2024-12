Incidente sulla Sp234, strada che collega sulla murgia Castel del Monte e Minervino, nel pomeriggio di sabato tra una vettura utilitaria ed un bus della SITA in servizio tra Puglia e Basilicata diretto verso Rionero. Due equipe sanitarie del 118 intervenute da Andria per soccorrere almeno tre feriti tutti trasferiti in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Dinamica tutta da chiarire con l’intervento sul posto di Polizia Stradale e Polizia Locale. Strada completamente bloccata per diverso tempo almeno sino alla rimozione dei mezzi dalla stretta carreggiata.