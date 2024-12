Nel corso del 2024, sono state arrestate 354 persone, a fronte dei 202 arresti avvenuti nel 2023 ma c’è stata anche l’identificazione di oltre 100mila persone con un importante incremento rispetto all’anno precedente. In aumento anche il controllo alle autovetture arrivati a sfiorare i 70mila contro i 50mila dell’anno precedente. Numeri analitici dal report diffuso ieri dalla questura della Bat e presentati dal Questore Alfredo Fabbrocini nel tradizionale incontro con la stampa. Come spiegato dal numero uno della Polizia in provincia c’è stato un importante aumento di pattuglie per le strade della BAT grazie ai 60 agenti in più arrivati nel corso del 2024 con 294 equipaggi impiegati rispetto ai 113 dell’anno precedente. Un aumento di circa il 70%. In aumento anche i DASPO sia per le manifestazioni sportive, 89 nel complesso circa la metà erano nell’anno precedente, ma anche quelli cosiddetti “Urbani” che sono stati 56 esattamente il doppio del 2023. In aumento anche gli avvisi orali che sono stati 89 e 40 in più rispetto all’anno precedente mentre per la polizia amministrativa sono state verificate un centinaio di attività commerciali. Con riferimento ai provvedimenti emessi nei confronti di minori e vittime vulnerabili, ci sono stati complessivamente 23 ammonimenti.

Importanti anche le attività degli investigatori della Questura BAT che hanno messo a segno almeno tre grosse operazioni per smantellare tre organizzazioni dedite al furto di autovetture, di rame ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Decine di arresti. Proprio sulla droga c’è stata una particolare attenzione con il sequestro complessivo di oltre 18chili di sostanze stupefacenti con 151 persone arrestate, 80 denunce in stato di libertà e 112 misure cautelari ottenute.