Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Liberali e Riformisti Npsi Andria:

«La pantomima del senso di responsabilità di FI e Movimento Pugliese ad Andria è ancora una volta sotto gli occhi degli andriesi. Oggi possiamo dirlo a chiare lettere e senza infingimenti: nella città di Andria Forza Italia e Movimento Pugliese sono organici al governo di centrosinistra di questa città e salvano, ancora una volta, l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanna Bruno. Se un’amministrazione comunale non è più autosufficiente deve andare a casa e togliere il disturbo.

Di contro, quando la sindaca Bruno non ha i numeri in consiglio comunale, come già accaduto in passato, si affida a quei consiglieri di opposizione, in verità sono sempre gli stessi, che da subito per giustificare il loro voto a favore della maggioranza di centrosinistra si aggrappano al senso di responsabilità e al bene per la città.

Le solite chiacchiere dei mestieranti della politica, che fanno allontanare gli elettori e i cittadini sempre più dalla politica. Se da un lato la sindaca Bruno perde pezzi tra le fila del centrosinistra, di contro nella città di Andria è nata una nuova maggioranza in consiglio comunale targata Pd e FI».