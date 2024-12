E’ arrivato il via libera da parte del consiglio comunale di Andria, nei giorni scorsi, per la variante urbanistica necessaria per il completamento dei lavori di ammodernamento della SP2 con la realizzazione delle complanari restanti sulla SP2 e degli svincoli per l’accesso a Montegrosso. Un progetto complesso che costerà circa 13 milioni di euro di cui 2 già a disposizione da parte della Provincia BAT e 11 della Regione contenuti negli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione la cui firma con il Governo è arrivata anche negli scorsi giorni. Dopo il passaggio in consiglio comunale ad Andria sono partite le procedure per gli espropri che sono, complessivamente, 139. Il progetto definitivo, particolarmente articolato, prevede il completamento di tutte le complanari sulla SP2 ammodernata, nei punti in cui erano state stralciate per mancanza di fondi. Ma il progetto prevede anche la realizzazione di quattro rotatorie, con svincoli, per l’accesso a Montegrosso ed alla SP22 verso Barletta. Lato nord e lato sud, insomma, con punto nevralgico il ponte che attualmente dista circa un chilometro dall’accesso a raso della borgata.

Tre le rotatorie che saranno realizzate per consentire, nei due sensi, di smistare il traffico veicolare sulle complanari sia per l’accesso a Montegrosso che, dall’altro lato, per l’accesso alle aziende e di conseguenza alla SP22. Altra rotatoria sarà posizionata proprio all’imbocco della SP32 e cioè la strada che permette l’accesso al borgo andriese. La strada principale, dunque, resterà a scorrimento veloce senza interruzioni come accade ora con la rotatoria di cantiere che bisognerà a breve eliminare per consentire il collaudo definitivo dell’asse principale. Ora, dunque, si attende il completamento degli espropri e l’approvazione del progetto esecutivo oltre al successivo affidamento delle opere. Ma nel frattempo c’è da monitorare costantemente l’attuale rotatoria di cantiere che ha già provocato numerosi incidenti.