Alla scuola “Verdi” il Natale è arrivato in grande stile, trasformando una giornata ordinaria in un’esperienza straordinaria. Tra luci scintillanti, musica dal vivo e un’atmosfera da fiaba, i bambini hanno avuto l’occasione di immergersi in un mondo magico, animato da Babbo Natale, tre elfi giocherelloni e due giocolieri pronti a strappare sorrisi e stupore.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Andria, destinatario delle risorse a valere sul “Fondo per l’Inclusione Sociale delle persone disabilità interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico” attraverso attività ricreative e laboratoriali, è stata inaugurata dall’assessore Dora Conversano, che ha ufficialmente dato il via a una tre giorni di allegria. L’organizzazione, precisa ed efficiente, è stata affidata alla Cooperativa Shalom sotto la guida della dott.ssa Valentina Palmitessa.

Tre giorni di Christmas Village che regalerà momenti di gioia e spensieratezza, celebrando il Natale con la semplicità che incanta grandi e piccoli.

“La magia del Natale è un’occasione unica per unire la comunità scolastica e trasmettere valori fondamentali come la solidarietà e la condivisione,” – ha dichiarato il dirigente scolastico Grazia Suriano -. “Esprimiamo la nostra gratitudine al Comune di Andria e alla Cooperativa Shalom per aver portato nella nostra scuola un’esperienza che non è solo divertimento, ma anche un messaggio di calore umano e vicinanza.”

Un evento che ha acceso gli occhi e i cuori dei bambini, ricordando a tutti che la vera essenza del Natale sta nella capacità di sognare e condividere momenti di felicità.