«La burrata di Andria IGP rafforza la sua presenza sul mercato europeo. Grazie ad un finanziamento di 4.5 milioni di euro ricevuto nell’ambito del programma della comunità europea Genuine UE sarà implementata la diffusione di uno dei prodotti tipici del nostro territorio sulle tavole di tutta Europa». Lo scrive il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo.

«Genuine UE – spiega Caracciolo – è una campagna triennale di 4,5 milioni di euro presentata dai Consorzi per la Tutela della Burrata di Andria IGP e per la Tutela della Mozzarella di Gioia del Colle DOP grazie alla consulenza progettuale dello studio Cassandro di Barletta. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza dei formaggi di qualità dell’UE in tre mercati strategici: Italia, Francia e Germania e al tempo stesso di sensibilizzare i consumatori sul valore dei formaggi certificati, simboli di qualità, tradizione e sostenibilità. Il programma si rivolge principalmente ai consumatori di età compresa tra i 25 e i 64 anni, nonché ai professionisti del settore del marketing e della distribuzione. L’intento è di educare il pubblico sul valore economico, sociale e ambientale dei prodotti certificati, che sono testimoni di una tradizione casearia che si tramanda da generazioni, hanno metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e sostengono migliaia di posti di lavoro preservando le aree rurali. Nelle tre annualità del programma sono previste campagne pubblicitarie mirate, organizzazione di eventi in fiere di settore, iniziative promozionali e degustazioni guidate organizzate in ristoranti e negozi al dettaglio.

Grazie a progetti come questo – conclude il consigliere regionale – si raggiunge l’obiettivo di valorizzare anche l’intero settore lattiero – caseario, comparto imprenditoriale prezioso e rappresentativo della Puglia su tutto il mercato globale. La nostra regione – conclude Caracciolo – può primeggiare puntando sempre sulla qualità dei prodotti tipici, patrimonio culturale e umano del territorio».