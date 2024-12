Sarà Castel del Monte ad Andria la suggestiva location da cui partiranno quest’anno, giovedì 12 dicembre alle ore 17, le esibizioni del Coro Svedese di Santa Lucia nell’ambito della VIII edizione della rassegna itinerante “Notte delle Candele”, ideata da Euforica APS e promossa dall’Ambasciata di Svezia e dal Consolato di Svezia a Bari, con il sostegno di Regione Puglia, Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia – Castel del Monte, Puglia Culture e Città di Andria.

In ottica di interscambio culturale, tornano così in Puglia i festeggiamenti per onorare una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario invernale svedese e che ha radici comuni anche nella cultura meridionale del Bel Paese: la festa di Santa Lucia.

A rendere magica la notte della vigilia di Santa Lucia, che tradizionalmente ricade tra il 12 e il 13 dicembre, saranno le atmosfere suggestive e a tratti misteriose del castello fatto costruire da Federico II di Svezia sulle colline di Andria e che ospiterà la performance itinerante del coro appartenente alla Chiesa di Svezia dell’isola di Frösön; quindici giovani voci intoneranno le tradizionali melodie natalizie, tipiche delle celebrazioni svedesi, attraversando le antiche stanze del maniero federiciano . Ospite della serata sarà la ballerina Anastasia Crastolla che, nella corte centrale del famoso castello a forma ottagonale, ballerà sulle melodie ancestrali di Andrea Farri, giovane compositore romano di musiche cinematografiche, con le coreografie di Nicola Simonetti, della compagnia di danza Creatura Dance Research, e i costumi di Annalisa Milanese.

L’ingresso al concerto-spettacolo è libero, previa prenotazione online – per il turno di accesso al Museo di Castel del Monte delle ore 16 – e pagamento del biglietto di ingresso al Museo, acquistabile sul sito: https://aditusculture.com/.

L’iniziativa è realizzata anche grazie al prezioso contributo di importanti partner commerciali quali IKEA, Ericsson e BCC Locorotondo.