Tutti i timori dei residenti e dei commercianti del quartiere Santa Maria Vetere di Andria, alla fine, si sono concretizzati. Nel tardo pomeriggio di domenica 8 dicembre un albero di pino, situato in via Arimondi, è caduto al suolo, in un punto molto frequentato dai cittadini. L’area era stata già recintata qualche ora prima a seguito di diverse segnalazioni. Quanto accaduto, in realtà, era stato preannunciato alcuni mesi fa da chi vive in quella zona. Ad aprile scorso, infatti, i cittadini e gli esercenti denunciarono ai nostri microfoni lo stato di degrado e abbandono del quartiere (qui il link) e soprattutto la pericolosità di quei pini mal curati, alcuni dei quali erano stati già eliminati. L’albero caduto ieri pomeriggio ha persino sfiorato un balcone abitato e l’attività commerciale di Giuseppe Bartolomucci, proprio uno degli esercenti che ad aprile scorso denunciò la situazione.

Non solo via Arimondi. Anche piazza Santa Maria Vetere continua a vivere uno stato totale di degrado e abbandono. Le radici degli alberi hanno sollevato gran parte delle mattonelle, rendendo necessaria una recinzione di sicurezza. L’unica novità rispetto al nostro precedente servizio del mese di aprile, riguarda il parco giochi della piazza. Ad ottobre il comune di Andria ha candidato un progetto di riqualificazione ad un bando regionale. I lavori prevedono un parco giochi nuovo e che risponda alle esigenze dei bambini con disabilità. Non si sa quando partiranno gli interventi, mentre è certa la data entro cui dovranno essere completati: il 31 dicembre 2025. Sarebbe solo un primo tassello rispetto a tutte le attenzioni che merita uno dei quartieri più storici e popolati della città di Andria.