Nuova operazione da parte delle Guardie Campestri di Andria nella serata del 6 Dicembre.

E’ stato sventato, infatti, il furto di un rilevante quantitativo di olive, pari ad oltre 10 quintali, in contrada “Rivera”.

Noncuranti dell’oscurità e delle avverse condizioni atmosferiche, cinque ignoti malviventi venivano sorpresi da una pattuglia delle Guardie Campestri, in giro di perlustrazione nel settore interessato, per la vigilanza dei fondi degli associati in costanza della campagna olivicola nel pieno del suo svolgimento.

L’azione predatoria, con l’ausilio di teli e verghe, era quasi giunta al termine quando i malviventi sono stati sorpresi.

L’arrivo delle Guardie Campestri li ha costretti successivamente alla fuga nell’agro circostante, con la conseguenza di lasciare frettolosamente sul fondo tutto il materiale.

Per il tramite della Centrale Operativa del Consorzio venivano informati i Carabinieri di Andria, i quali giungevano sul posto per gli accertamenti del caso.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, associato del Consorzio Guardie Campestri.