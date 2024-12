Vittoria e primato in classifica. La Fidelis Andria batte un colpo importantissimo al “Degli Uvili” vincendo 1-0 contro il Casarano grazie alla rete di Imputato al 4′ del primo tempo. Punti pesanti che valgono il sorpasso ai salentini e la vetta solitaria nel girone H di Serie D. I biancazzurri di mister Scaringella mettono in campo una prova di forza, nonostante il risultato striminzito, lasciando poche chance agli avversari (un solo tiro in porta). Ma lo spettacolo più bello arriva soprattutto dagli spalti con la Curva Nord tutta esaurita ed una coreografia che ricorda il peso specifico della tifoseria andriese, se mai ce n’è fosse bisogno.

Come detto, pronti via, e la Fidelis passa in vantaggio al 4′: azione da rimessa laterale battuta verso l’area, sponda di Da Silva e rete di testa di Imputato. E’ subito 1-0 al “Degli Uvili”, rete proprio sotto la curva di casa. Un minuto dopo Da Silva ha una chance, Fernandes respinge. Al 18′ ancora l’attaccante brasiliano si rende ancora pericoloso, fa a sportellate con un difensore, entra in area, supera il portiere, il pallone si allunga e la difesa del Casarano allontana. Un minuto dopo Fidelis vicino al raddoppio con la traversa di Fantacci. Segnali di Casarano solo al 22′ con il colpo di testa di Saraniti parato da Esposito. Torsione complicata per l’attaccante ospite. Al 39′ Fantacci si invola verso la porta avversaria, ma Fernandes esce coi tempi giusti e manda la sfera in corner. Al 43′ Kragl prova il destro da lontano, ma non è il suo piede, la sfera esce comunque di non molto. prima dell’intervallo, al 47′, altra incursione da sinistra di Da Silva, pallone nel mezzo, difesa si rifugia di nuovo in angolo. 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa mister Laterza mette in campo Malcore, Opoola e Tejio, per cambiare l’inerzia del match, ma è sempre la Fidelis a rendersi pericolosa. Dopo due minuti, infatti, cross pericoloso in area Casarano, Da Silva tutto solo ci arriva ma sbilanciato, pallone fuori. Al 19′ Imputato entra in area con una bella percussione, tiro e pallone out. Al 22′ Da Silva calcia da lontano, centrale. Al 27′ calcia anche Gladestony, entrato da poco, traiettoria centrale. Qualche nervosismo nel finale. Al 43′ il direttore di gara espelle dalla panchina il ds della Fidelis, Gianni Califano, per proteste a seguito di un fallo di Tejio su Cancelli, il direttore andriese chiedeva il rosso. Non accade più nulla, la Fidelis porta a casa vittoria e vetta della classifica. Ora è anche la miglior difesa del girone H.