«Cosa vuoi fare da grande? “Io da grande voglio fare il Terzo Settore!” Parafrasando Checco Zalone, è la battuta di un suo noto film che ci viene in mente nel leggere le risposte del Circolo dei lettori e del PD alle nostre richieste di spiegazioni sui 140mila euro assegnati negli anni a questa realtà andriese culturale-socio-economica- tecnologica, così vivace e preparata del terzo settore. Lungi da noi ovviamente criticare chi si prodiga, e ad Andria ci sono diverse realtà, attraverso il volontariato e l’associazionismo. Anzi non possiamo che ringraziare quanti sacrificano tempo libero e affetti per sostenere progetti volti ad aiutare soggetti fragili e persone in difficoltà». E’ questo l’inizio di una lunga nota a firma di parte delle opposizioni di centrodestra formate da Fratelli d’Italia, Azione, Lega, Io Sud, Liberali Riformisti Nuovo PSI e Generazione Catuma.

«Ma, al contempo, riteniamo giusto, a fronte di ingenti risorse pubbliche, chiedere informazioni e risposte a quesiti legittimi. Del resto pare che ad Andria vi sia una rincorsa a lavorare (giovani e meno giovani), e non parliamo di volontariato, in un settore mostrando presunte competenze, evidentemente ulteriormente approfondite in questi 4 anni di Amministrazione Bruno.

Amministrazione Bruno che, ricordiamo, da un lato fa perdere alla collettività centinaia di migliaia di euro con la vicenda Lidl (dai contorni ancora tutti da chiarire e di cui siamo sempre in attesa che il sindaco risponda ai nostri 10 quesiti) e dall’altro lato, invece, è così attenta nel profondere tante energie e tante risorse verso attività che non hanno vere ricadute positive verso i cittadini. E non solo, è di pochi giorni fa l’informativa del servizio tributi sulle modalità per pagare il nuovo balzello nei confronti di tanti cittadini.

Stiamo parlando dell’esposizione pubblicitaria di insegne di esercizio, targhe professionali e vetrofanie, chi ne fa uso andrà incontro ad un nuovo pagamento. Peccato che la stessa attenzione questa Amministrazione non la dimostri nei confronti del potenziamento dell’ufficio tributi. Anche in questo caso ricordiamo benissimo come il PD in passato alzasse la voce sull’argomento, ma ora che da 4 anni, purtroppo, guida la città, non è stata posta in essere alcuna vera azione mirata a potenziare un ufficio fondamentale per la macchina amministrativa.

Del resto nulla è stato risolto: dalle strade colabrodo alle bugie sul nuovo ospedale, dall’aumento della Tari alla sporcizia delle strade, dalla mancata riapertura della piscina comunale ai ritardi nei lavori dell’interramento ferroviario, dall’assenza di sicurezza nel centro pedonale ad una città priva di eventi davvero attrattivi, dall’abbandono di Castel del Monte ai mancati lavori per il rifacimento dello stadio, dalla chiusura dell’asilo nido ad una tangenziale impraticabile, dalla vicenda (ancora del tutto da chiarire) Lidl agli errori e improvvisazione nella presentazione delle delibere in Consiglio comunale.

Solo chiacchiere, chiacchiere, in questo è specializzata questa Amministrazione. Anzi, chiacchiere e terzo settore».