La Torino City Marathon è stata vinta da Pasquale Selvarolo, corridore andriese, che ha corso i 42.195 km del tracciato in 2 ore, 11 minuti e 13 secondi. Al secondo posto si è piazzato l’ugandese Jonathan Akankwasa si è aggiudicato la seconda piazza in (due ore, 15 minuti e 58 secondi), al terzo il keniano John Kioi Mungai (2 ore, 17 minuti, 15 secondi).

«Era la mia prima 42 km – sono state le parole di Selvarolo, atleta delle Fiamme Azzurre – e non sapevo cosa aspettarmi. Sapevo di essermi preparato bene, ma teoria e pratica non combaciano sempre. Sono molto felice di aver corso più veloce la seconda parte ed essere arrivato stanco ma non distrutto. L’8 novembre ho compiuto 25 anni, questo è il regalo più grande che potessi farmi».

L’azzurro ha tallonato a lungo Akankwasa per poi attaccarlo intorno al 33/o chilometro. Una volta passato al comando ha consolidato il suo vantaggio fino al traguardo. Il complesso delle manifestazioni (City Marathon, City Half Marathon e City Run) ha raccolto 10 mila runner, il 27% dei quali stranieri provenienti da ottanta Paesi diversi.