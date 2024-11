L’assistenza sanitaria targata Inarcassa ma anche una specifica convenzione tra Ordine degli Architetti PPC BAT e la GVM Puglia care & research spa per tutti gli iscritti. Un evento formativo negli scorsi giorni a Palazzo Covelli a Trani ha permesso di aggiornare tutti gli iscritti sul Piano Sanitario Inarcassa ma anche sulla convenzione gratuita o a tariffe agevolate che consente l’accesso alle strtutture GVM Puglia anche ad architetti e famigliari non iscritti alla Cassa ma iscritti all’Ordine.

«E’ stato per noi un momento importante per spiegare ai tanti colleghi intervenuti tutte le caratteristiche dei piani sanitari messi in campo da Inarcassa – ha spiegato il delegato Architetti BAT della Cassa Arcangelo Ficco – Al compito istituzionale della previdenza, affianca un’importante attività di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione». Il piano sanitario base “Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” di Reale Mutua – Blue Assistance è automaticamente attivo per gli iscritti Inarcassa e copre gran parte delle patologie oggi diagnosticate in Italia con la possibilità di estendere, a propria discrezione, le prestazioni ai componenti del nucleo familiare.

«E’ importante anche il ruolo dell’Ordine degli Architetti BAT – ha spiegato il Presidente Andrea Roselli – cerchiamo di agevolare i nostri iscritti anche con questa importante convenzione con le strutture GVM in Puglia. Ringrazio per questo l’avv. Alessia Fucilli responsabile area convenzione della GVM in Puglia e tutti gli iscritti che hanno partecipato all’evento formativo. L’assistenza sanitaria è uno dei più importanti servizi che Inarcassa e naturalmente l’Ordine, vuole assicurare ai propri iscritti».