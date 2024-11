Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, a seguito di un controllo sulla A14 nel territorio di Andria ha arrestato due giovani trentacinquenni di origini rumene per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, personale della Sezione Polizia Stradale B.A.T., Sottosezione Autostradale di Trani, nel corso di attività ordinaria di controllo della circolazione svolto sulla A14, ha fermato un’autovettura sospetta, un’Alfa Romeo Stelvio. Durante il controllo gli operatori hanno sin da subito notato un atteggiamento di disagio, agitazione ed eccessivo nervosismo dei due occupanti. Gli agenti, insospettiti, hanno approfondito i controlli e sussistendo precedenti specifici in materia di stupefacenti in capo ad uno di loro, hanno allertato immediatamente l’unità cinofila della Guardia di Finanza per perquisire il veicolo. Tra i sedili posteriori e il bagagliaio, sotto la tappezzeria, hanno rinvenuto una botola in acciaio che si azionava elettronicamente, al cui interno hanno rinvenuto n. 8 sacchetti di plastica contenenti marijuana e n.16 panetti di hashish. La sostanza rinvenuta, unitamente al veicolo, è stata immediatamente sequestrata e i due giovani arrestati.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida degli arresti, disponendo la traduzione dei due soggetti presso la Casa Circondariale di Trani.