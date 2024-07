Tre certezze: la conferma di Crocifisso Cancelli in mezzo al campo, gli innesti del suo compagno di reparto, Giuseppe La Monica, reduce dal quinquennio da assoluto protagonista vissuto a Sorrento, e di Tommaso Fantacci, sontuoso colpo di mercato per la trequarti della Fidelis. E poi, tante trattative già definite. E poi, tanti dialoghi avviati.

La Fidelis per la porta si affiderà ad Alexander Iacovino, 2005 del Potenza. La coppia dei difensori centrali, nella testa di Ciro Danucci, è quella composta da Alex Sirri e Tano Bonnin: il neo allenatore dell’Andria li ha già avuti a Brindisi.

Accordo totale anche con Davide Derosa, terzino mancino della Cavese, che ha vinto l’ultimo girone G di Serie D, con il centrocampista Paolo De Angelis, 2005, altro ex Brindisi e con gli esterni offensivi Mathieu Coquin, ex Paganese e Campobasso, Lorenzo Liurni, ex Lavello e Nocerina, e Daniel Babaj, 2004, reduce da un’ottima stagione al Manfredonia. Proseguono i sondaggi per l’attacco. Opzioni sempre valide quelle di Daniele Rocco del Legnago Salus, Umberto Eusepi e Michele Vano del Monterosi e Domenico Santoro del Gravina, quest’ultimo già corteggiato la scorsa estate dalla Fidelis. E Simone Cecere? Va in C o potrebbe restare ad Andria?

Il servizio.