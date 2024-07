Un’operazione della Guardia di Finanza Compagni di Andria a tutela del territorio e dell’ambiente è stata portata a compimento nelle scorse ore. Le Fiamme Gialle hanno sequestrati 6 automezzi pesanti di una impresa edile e 4 terreni adibiti a discarica abusiva. Oltre 50 gli episodi verificati di sversamento illecito in terreni agricoli di Andria e Barletta. Le indagini sono partite nel settembre 2023.

«Un’altra importante operazione di tutela del territorio è stata messa a punto dalla locale Guardia di Finanza, su input della Procura della Repubblica di Trani – commenta il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno – Sento di ringraziare da parte dell’intera comunità andriese per il capillare e costante lavoro di osservazione e di indagine. Lo smaltimento illecito dei rifiuti è un fenomeno da contrastare fortemente, anche per il suo duplice risvolto: da un lato l’ingiusto profitto che chi delinque ottiene, dall’altro lato il danno all’ambiente, alla salute, al decoro di una intera città. Anche questa occasione è propizia per invitare tutti, e dico tutti, a collaborare segnalando, denunciando, per velocizzare le conseguenti azioni di indagine e repressione».