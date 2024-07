Alla Fidelis il centrocampista classe 1996 Giuseppe La Monica. Questa mattina la firma sul contratto ed il tesseramento per un calciatore importante che rinforza la zona nevralgica e la fase offensiva, con quasi 300 presenze tra serie D e serie C. Capitano del Sorrento dei miracoli in cui, nella stagione della promozione tra i Pro due anni fa ha siglato ben 10 reti, mentre lo scorso anno titolare in serie C dove ha messo a referto anche tre gol.

In carriera ha segnato 35 reti e fornito svariati assist. Per lui anche esperienze a Gragnano e a Massa Lubrense.