18 gare lo scorso anno con la Fidelis in serie D dove ormai raggiunge le 150 presenze. 9 le presenze in serie C, tanta corsa, qualità e quantità per il centrocampo della Fidelis.

Primo annuncio di mercato della società del presidente Di Benedetto non poteva che essere una importante riconferma e cioè quella di Crocifisso Cancelli, centrocampista classe 1999. Si riparte dalla zona nevralgica del campo.