Crocifisso Cancelli e Giuseppe La Monica. Due certezze in mezzo al campo per la Fidelis Andria che verrà. Il primo, classe 1999 arrivato in biancoazzurro a gennaio, è al momento l’unico riconfermato rispetto alla stagione 20243/24, archiviata dalla Fidelis con tre gestioni tecniche, il quarto posto in regular season e l’eliminazione in semifinale dal tabellone playoff per mano del Nardò. 18 le sue presenze complessive, utili per scavalcare quota 150 presenze in D. Tante di queste Cancelli, elemento di quantità e sostanza, le ha inanellate proprio con Ciro Danucci in panchina. Con l’attuale allenatore biancoazzurro, infatti, il 25enne ha già giocato in Serie D a Nardò e tra D e C a Brindisi. Nello stesso reparto gli farà compagnia Giuseppe La Monica. Classe 1996, una vita con fascia di capitano al braccio a Gragnano prima e soprattutto a Sorrento poi, è il primo annuncio ufficiale in entrata del calciomercato condotto dal direttore sportivo Gianni Califano. Lascia il Golfo dopo cinque stagioni, tutte da protagonista: ha preso per mano i rossoneri due anni fa in occasione del salto tra i pro siglando ben 10 reti, l’anno scorso è stato titolare fisso in C segnando anche tre reti. In carriera quasi 300 presenze tra serie D e serie C con 35 centri all’attivo. Potrebbe agire da mezzala di inserimento o nel trio di fantasisti nel 4-2-3-1 che Danucci ha in mente per la sua Fidelis.

Tra le priorità di mercato c’è poi la casella del centravanti, ruolo in cui la Fidelis ha salutato Scaringella e Jefferson. Non è un mistero la presenza nei radar biancoazzurri di Giancarlo Malcore, destinato a salutare Cerignola dopo 75 gol in 140 partite e nonostante un altro anni di contratto con l’Audace. Il pressing della Fidelis sull’attaccante classe 1993 è insistente ma al momento non è sfociato in una trattativa in stato avanzato. Da una parte c’è la voglia di aspettare occasioni in Serie C del calciatore, dall’altra i tempi lenti di un calciomercato che sta decollando soltanto in questo fine settimana per le realtà di Serie D. Califano sta studiando comunque delle alternative: permane la situazione di stallo per Mateus Castro Da Silva, capocannoniere dell’ultimo girone H con il Gravina che deve chiarire la situazione contrattuale con il club murgiano, così il ds sta sondando anche il mercato estero con particolare attenzione per un “Mister X” protagonista nel campionato portoghese con presenze anche in prima serie. In difesa si valuta la conferma di Michele Ferrara mentre sono praticamente definiti gli ingaggi del portiere classe 2005 Alexander Iacovino dal Potenza, del 2006 Alessandro De Luca, terzino destro ex Bari che sarà ufficializzato dopo il 15 luglio. Implementeranno il comparto under alla pari di Daniel Babaj, laterale offensivo autore di cinque reti nella scorsa stagione a Manfredonia e pronto a firmare per la Fidelis.