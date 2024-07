La Fidelis Andria comunica di aver definito e completato lo staff tecnico che accompagnerà nella prossima stagione l’allenatore della prima squadra Ciro Danucci. Al suo fianco due fedelissimi come il vice allenatore, nonché match analyst, Marco Perrone ed il preparatore dei portieri Danilo Bassi. Per Perrone una carriera in simbiosi con Danucci ed esperienze tra Nardò, Fasano e Brindisi sia in serie D che in serie C. Per Bassi, invece, Casarano prima di incontrare Danucci a Nardò e seguirlo a Brindisi. Accanto a loro ci sarà un gradito ritorno per la piazza andriese: preparatore atletico sarà Claudio Capacchione. Già ad Andria in altre tre esperienze, dalla Fidelis è iniziata la sua carriera. Sono già diversi anni che Capacchione orbita in serie C: dopo Picerno e Juve Stabia lo scorso anno è stato preparatore atletico a Foggia. Quest’anno il ritorno ad Andria. Un grande benvenuto a tutti e tre e buon lavoro.

