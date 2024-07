E’ andriese il nuovo Chief Corporate Affairs e Communication Officer, capo di tutta la comunicazione di Ferrovie dello Stato con compiti di guidare le relazioni istituzionali e la comunicazione del gruppo. Si tratta di Giuseppe Inchingolo, 44 anni giornalista professionista e comunicatore già Fondatore ed ex CEO dell’agenzia di comunicazione andriese Arts Media. Incarichi importanti e di prestigio per Inchingolo che, tra gli altri, ha seguito anche la comunicazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oltre a divenire responsabile della comunicazione social e digital al “Viminale”. E’ stato anche consulente esterno di numerosi politici e partiti a livello nazionale tra cui la Lega di Matteo Salvini. Tra gli ultimi incarichi istituzionali anche le consulenze per Comune di Napoli e Regione Puglia. Nel suo portfolio anche BF SpA, ANM, Cassa Forense e LUISS.

Poi da gennaio 2024 l’approdo a Ferrovie dello Stato: per lui l’importante ruolo di responsabile della strategia e della comunicazione digitale di FS. Sei mesi dopo arriva però la nomina più importante e cioè di capo di tutta la comunicazione di FS. La nomina direttamente dall’amministratore delegato e direttore generale Stefano Donnarumma.

Un incarico di prestigio che arriva a coronamento di una carriera importante vissuta nel mondo del giornalismo prima e della comunicazione poi con la massima attenzione alle sfide future del digital ed una visione sempre improntata al futuro. E’ sua anche l’idea della nascita del network News24.City con la massima interazione tra giornalismo, web, social e tv ma anche di numerosi altri progetti sul territorio pugliese in campo editoriale e imprenditoriale.

Per Giuseppe Inchingolo, adesso, una sfida per il rilancio della comunicazione dell’immagine di Ferrovie dello Stato.