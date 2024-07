«Speravo non arrivasse mai questo momento, invece eccomi qui a scrivere e a cercare delle parole che mai troverò! Tutti sanno quanto io tenga alla città di Andria e a quella maglia che ho sempre indossato, sudandola e dando tutto me stesso». Parola di Nicola Strambelli, capitano della Fidelis con oltre 100 presenze in maglia biancazzurra nelle tre diverse esperienze fatte ad Andria che saluta la piazza ed ufficializza il mancato rinnovo tra le parti in vista del prossimo campionato.

«Purtroppo le scelte vanno rispettate e la vita va avanti ma VOI rimarrete sempre nel mio cuore! Ho giocato sempre per il nome che portavo davanti la maglia e credo di esserci riuscito ad entrare nei vostri cuori. Grazie alla società, grazie al presidente Di Benedetto, grazie a tutta la gente di Andria per avermi fatto sentire nuovamente a CASA ! SEMPER FIDELIS … VI VOGLIO BENE….».