Combattere il gioco d’azzardo patologico ed offrire un aiuto concreto alle persone che ne soffrono: è l’obiettivo de “La Grande Scommessa”, il progetto di prevenzione promosso dalla ASL BT in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’idea ha preso la forma di uno spettacolo teatrale dal titolo “Un Giocatore”, di e con l’attore Michele Santeramo, con le musiche dal vivo di Michele Rubini, andato in scena al chiostro San Francesco di Andria, al debutto nazionale, in occasione della Giornata Mondiale Contro le Dipendenze Patologiche.

Un progetto lanciato nelle ASL pugliesi, con l’intento di prevenire e contrastare il più possibile il gioco d’azzardo patologico, una problematica ampiamente diffusa e che colpisce tutte le fasce d’età.

Lo spettacolo fa parte del ciclo di drammaturgia “Fantasmi” scritto da Michele Santeramo e fatto di personaggi del mondo della letteratura, del teatro o della vita concreta, che si raccontano direttamente allo spettatore in un rapporto diretto.