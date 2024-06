La Fidelis Andria comunica di aver affidato a Mimmo Zinfollino il ruolo di responsabile del progetto “Fidelis Young”. Sarà lui dunque per i prossimi anni a guidare il progetto di settore giovanile e scuola calcio della società del presidente Di Benedetto.

Zinfollino, andriese doc, ha una importantissima esperienza nel mondo dello scouting e del settore giovanile ed è uno degli ideatori della storica società Victor Andria. Nel 1998 ha superato il corso Uefa B per allenare e comincia come osservatore dell’AS Bari. Dal 2000 al 2019 scouting nazionale ed internazionale della Roma, primo osservatore della storia giallorossa fuori dalla regione Lazio. Poi scouting area sud Italia del Cagliari Calcio e subito dopo osservatore sud Italia per il Torino. Nel 2022 ha superato il corso di responsabile settore giovanile nel centro tecnico di Coverciano. Tanti dei ragazzi visionati e segnalati da Mimmo Zinfollino oggi fanno il professionismo.

Quest’anno il binomio con la Fidelis con il progetto “Young” in cui Mimmo Zinfollino metterà a disposizione tutta la sua grande esperienza. Un benvenuto a Mimmo ed a tutto il suo staff che sarà presentato nei prossimi giorni.